In diesem Video erfahrt ihr alles Ã¼ber jeden Wagen in der “Fast & Furious”-Reihe

Fans der “Fast & Furious”-Reihe augepasst: Im nachfolgenden Video erfahrt ihr alles über jeden Wagen in der “Fast & Furious”-Reihe.

Dennis McCarthy, der Mann, der für die Autos in den Filmen verantwortlich ist, erklärt in diesem coolen Clip alles, was ihr über die PS-Monster wissen müsst.

Unter anderem erfahrt ihr, was er über Paul Walkers Mitsubishi Eclipse im ersten Teil denkt und was Vin Diesels 1970er Dodge Charger R/T so besonders macht. Here you go:

Das denken wir:

Fast & Furious 8 scheint ein voller Erfolg zu sein. Der Film spielte bis jetzt bereits 532,5 Millionen Dollar ein.