In diesem Video spricht Mark Hamill Heath Ledgers bekannte Joker-Line “Why so serious?”

Es ist fast so, als würde jede Generationen eine andere Version des Jokers favorisieren. Ich für meinen Teil finde, dass Heath Ledger den Joker am besten verkörperte. Und auch Mark Hamill, der den Joker in der Batman-Zeichentrickserie spricht, scheint die Performance von Heath Ledger super zu finden.

Das erklärt er im nachfolgenden Video, das im Rahmen einer Convention im Jahre 2011 entstanden ist. Aber nicht nur das: Hamill spricht im Video auch Ledgers bekannte Joker-Line “Why so serious?”. Und das ist ziemlich genial.

Übrigens: Am 3. Mai 2017 erscheint mit “I Am Heath Ledger” eine Dokumentation über das Leben von Heath Ledger. Den Trailer dazu findet ihr über diesen Link.

Und hier nun die Joker-Performance von Mark Hamill:

Das denken wir:

Heath Ledger spiele den Joker wie kein anderer. Nicht umsonst wurde er 2009 für seine Leistung posthum mit dem Oscar geehrt.