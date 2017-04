Injustice 2: Der Joker gibt sich im geleakten Gameplay-Video die Ehre

75 SHARES Facebook Twitter Google

Vor einigen Tagen machten bereits erste GerĂĽchte die Runde, dass der Joker einen Auftritt in Injustice 2 haben wird. Nun haben wir die Gewissheit.

Und zwar dank eines geleakten Gameplay-Videos, den ihr unter diesen Zeilen findet. Zu sehen gibt es die französische Version des Spiels, in der der Joker gegen The Flash kämpft.

Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Leider gibt es auch keine besonderen Moves zu sehen. Fans werden sich trotzdem ĂĽber den Clip freuen. Here you go:

Sobald der Joker offiziell vorgestellt wird, informieren wir euch natĂĽrlich darĂĽber.

Das denken wir:

Injustice 2 könnte richtig gut werden. Abwechslungsreiche Charaktere gibt es auf jeden Fall genügend.