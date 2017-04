Injustice 2: “Es ist gut bÃ¶se zu sein” â€“ in diesem Trailer lassen Scarecrow, Bane und Co. die FÃ¤uste fliegen

158 SHARES Facebook Twitter Google

Warner Bros. und DC Entertainment haben einen neuen Trailer zum kommenden Beat’em Up Injustice 2 veröffentlicht, in dem ihr einige der Superschurken des Spiels in Aktion seht.

Bane, Gorilla Grodd, Captain Cold und Scarecrow geben sich die Ehre. Im finalen Spiel erwarten euch aber natürlich noch mehr DC-Superhelden und DC-Superschurken. Bis zum Release müssen wir uns aber noch etwas gedulden, denn Injustice 2 steht erst ab dem 18. Mai 2017 für PlayStation 4 und Xbox One in den Händlerregalen.

Bis dahin vertreiben wir uns einfach die Zeit mit den Trailern zum Spiel, in denen sich Superman und Co. die Fresse polieren. Der neueste Clip macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Aber ĂĽberzeugt euch am besten selbst:

Und wer noch mehr über das Spiel erfahren möchte, der sollte diesem Link hier folgen. Ich habe das Spiel schon mal für euch angezockt.

Das denken wir:

Beat’em Up-Fans sollten sich Injustice 2 unbedingt vormerken. Vor allem die abwechslungsreichen Charaktere machen Laune.