SPI, eine Firma aus Las Vegas, hat einen Nachtsichtsensor namens X27 am Start, der die Nacht zum Tag macht – und das in Farbe.

Sieht man sich Nachtaufnahmen an, die mit diesem Sensor gemacht wurden, dann wirkt es fast so, als wären sie am Tag entstanden. Das ist wirklich ziemlich abgefahren.

Ich freue mich schon darauf, wenn dieser Sensor irgendwann einmal in einem Smartphone landet.

Hier zwei Videos, die das Ganze in Aktion zeigen:

Das denken wir:

Das ist wirklich abgefahren.