Mario, Luigi, Peach und Toad machen jetzt auch Werbung fÃ¼r einen Energy Drink

Erinnert ihr noch an die kuriosen Mercedes-Werbespots mit Mario, Luigi und Co.? Mittlerweile machen die Nintendo-Charaktere auch Werbung für einen Energy Drink aus Japan.

Und ihr könnt es euch sicher denken, die entsprechenden Spots sind wieder ziemlich abgedreht. Beide Clips findet ihr unter diesen Zeilen.

In den Clips hetzen Mario und Co. von einem Mario Sports Superstars Event zum nächsten und das Ganze ist ziemlich hektisch. Aber sehr am besten selbst:

Das denken wir:

Werbespots aus Japan sind irgendwie… komisch.