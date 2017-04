Mass Effect: Andromeda â€“ Die Charaktere sehen super aus â€“ nachdem sie mit Photoshop bearbeitet wurden

125 SHARES Facebook Twitter Google

Mit Sicherheit habt ihr mitbekommen, dass Fans von Mass Effect mit dem Aussehen der Charaktere im Spiel nicht besonders zufrieden waren/sind. Darum veröffentlichten die Entwickler auch einen Patch, der einige der grafischen Probleme behob.

Das reichte aber einem Fan noch nicht. Er hat das Aussehen der weiblichen Version von Ryder um ein gutes Stück verbessert. Und zwar mit Photoshop. Das Ergebnis könnt ihr auf dem Bild über diesen Zeilen sehen.

Das sieht ziemlich cool aus, oder? Schade, dass Ryder im Spiel nicht so aussieht. Ein anderer Fan bastelte am Look von Peebee. Das Bild dazu könnt ihr euch hier ansehen:

Sobald es weitere Neuigkeiten zu Mass Effect: Andromeda gibt, informieren wir euch natĂĽrlich sofort.

Das denken wir:

Ein ziemlicher Unterschied. Mal sehen, vielleicht legen die Entwickler ja noch einen Patch nach, der das Aussehen der Charaktere nochmals verbessert.