“Matrix”: So hÃ¤tte es ausgesehen, wenn Will Smith Neo gespielt hÃ¤tte

Habt ihr gewusst, dass Will Smith eigentlich die Rolle des Neo in der Matrix-Trilogie ├╝bernehmen sollte? Wie wir alle wissen, ├╝bernahm aber schlie├člich Keanu Reeves den Job.

Wie h├Ątte Matrix aber ausgesehen, wenn Will Smith Neo gespielt h├Ątte? Diese Frage hat sich auch der YouTuber The Unusual Suspect gestellt und sich auch selbst gleich eine Antwort geliefert: ziemlich cool.

The Unusual Suspect hat einen alternativen Matrix-Trailer geschnitten, in dem er Szenen aus Filmen mit Will Smith verarbeitete. Und das Ergebnis ist ziemlich abgefahren. Aber ├╝berzeugt euch am besten selbst:

Das denken wir:

Will Smith h├Ątte sich ziemlich gut als Neo gemacht. Aber Keanu Reeves ist und bleibt der einzig wahre Neo.