Mit Bionic QuickShot bist du schneller und bleibst lÃ¤nger am Leben

Wenn du auf der Xbox One gerne Ego-Shooter zockst und du deine Abschussquote mal wieder etwas verbessern möchtest, dann hätte ich da eventuell etwas für dich: einen Controller-Aufsatz namens Bionic QuickShot.

Dieses Teil, das man an den Xbox-Controller steckt, bietet zwei Funktionen. Die erste Funktion sorgt dafĂĽr, dass man die Trigger nicht mehr voll durchdrĂĽcken muss, um sie zu aktivieren. Somit ist man in der Lage, schneller zu feuern, was im Kampf durchaus ĂĽber Sieg oder Niederlage entscheiden kann.

Zusätzlich bietet der Controller-Aufsatz noch einen etwas besseren Grip als die Standardasuführung des Controllers. Bestellen kann man sich Bionic QuickShot über Amazon für 15 Dollar. Hier der Link.

Das denken wir:

Ein nettes Gimmick, das relativ gĂĽnstig ist.