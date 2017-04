Nintendo Switch: Die Joy-Cons sehen mit SNES-Buttons wesentlich cooler aus

68 SHARES Facebook Twitter Google

Wir berichteten ja schon häufiger darüber, wie Nintendo-Fans den Look der Switch verändern. Ein Modder verpasste seiner Switch beispielsweise einen Famicon-Look. Auch eine GameCube-Mod gibt es mittlerweile.

Der Mod des YouTubers JordiPower ist zwar nicht so umfangreich wie die eben genannten, aber nicht weniger cool.

Er tauschte die Standard-Buttons “einfach” mit den Buttons des Super Nintendo Controllers aus. Und das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen.

Er veröffentlichte sogar ein Tutorial-Video, das zeigt, wie man die Buttons austauschen kann. Here you go:

Das denken wir:

Eine wirklich coole Idee. So bekommen die Joy-Cons einen coolen Retro-Touch.