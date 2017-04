Nun wissen wir, wann die Xbox One Scorpio offiziellen vorgestellt wird

Coole Sache! Endlich wissen wir, wann die kommende Microsoft-Konsole Xbox One Scorpio offiziell vorgestellt wird.

So gab Digital Foundry über Twitter bekannt, dass Microsoft die Konsole am Donnerstag (6. April 2017) im Detail präsentiert – um 15:00 Uhr. Dann erfahren wir endlich, was die Konsole unter der Haube hat.

Und vielleicht verrät ja Microsoft auch den offiziellen Namen der Konsole. Wie auch immer. Sobald es weitere Neuigkeiten zur Xbox One Scorpio gibt, informieren wir euch darüber.

Hier der Tweet Von Digital Foundry zur AnkĂĽndigung:

To clear up the speculation: @digitalfoundry will have an exclusive Xbox Scorpio reveal on @eurogamer this Thursday at 2pm UK / 6am Pacific. pic.twitter.com/bacxOGerjJ

— Digital Foundry (@digitalfoundry) 4. April 2017