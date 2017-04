Outlast 2: Seht euch hier den Launch-Trailer an

54 SHARES Facebook Twitter Google

Jep, Outlast 2 steht in den Startlöchern. Am 25. April 2017 erscheint der Horror-Titel für PC, PS4 und Xbox One.

Aus diesem Grund wurde nun auch der Launch-Trailer veröffentlicht, der zwar ganz stimmig daherkommt, aber auch nicht wirklich vom Hocker haut. Ein Mädchen singt, es gibt eine Blutdusche, aufgespießte Köpfe und ein paar Spielszenen zu sehen. Mehr nicht.

Fans von Outlast werden sich trotzdem ĂĽber den Trailer freuen. Here you go:

Das denken wir:

Der Trailer haut uns nicht vom Hocker, das Spiel wird aber mit Sicherheit trotzdem ziemlich spannend.