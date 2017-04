Phantom Dust Remaster: Phil Spencer zeigt ersten Screenshot

54 SHARES Facebook Twitter Google

Microsoft arbeitet aktuell an einer Remaster-Version des Spiels Phantom Dust. Um die Vorfreude auf das Spiel zu steigern hat Xbox-Chef Phil Spencer nun den ersten Screenshot veröffentlicht.

Und dieser sieht ziemlich vielversprechend aus. Aber seht am besten selbst:

Das Bild stammt ĂĽbrigens nicht von der Xbox One Scorpio. Die Remaster-Version soll unter anderem eine ĂĽberarbeitete Grafik und Cross-play zwischen PC und Xbox One bieten. Erscheinen soll das Spiel noch in diesem Jahr fĂĽr PC und Xbox One.

Das enken wir:

Das sieht doch schon mal ganz gut aus.