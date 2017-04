Plakat verrÃ¤t den Release-Termin von Call of Duty: WW2

80 SHARES Facebook Twitter Google

Vielleicht habt ihr es ja schon mitbekommen, aber vielleicht auch noch nicht: Call of Duty: WW2 erscheint am 3. November 2017 (voraussichtlich fĂĽr PC, PS4 und Xbox One).

Woher wir das wissen? Ganz einfach: Der Release-Termin ist auf einem Werbeplakat zu sehen, das in Paris gesichtet wurde.

Hier das Bild des Werbeplakates:

Call of Duty WW2 : le 3 novembre 2017.#SaintLazare pic.twitter.com/Pw9uLgGNT4 — Maxime Chao (@MaximeChao) 24. April 2017

Sobald es weitere Neuigkeiten zu Call of Duty: WW2 gibt, erfahrt ihr das wie immer bei uns.

Das denken wir:

Wir sind schon auf die ersten Ingame-Szenen gespannt.