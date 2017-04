PlayStation Plus: Das sind die kostenlosen Spiele im Mai

82 SHARES Facebook Twitter Google

KĂĽrzlich wurden die kostenlosen “PlayStation Plus”-Spiele fĂĽr den Mai verkĂĽndet. Diesmal dĂĽrfen sich PS4-Besitzer auf ein Action-Game und auf ein Adventure freuen.

In Alienation mĂĽsst ihr auf Alien-Jagd gehen, während ihr in “Tales from the Borderlands“ erfahrt, was nach den Geschehnissen in Borderlands 2 passiert.

Hier eine Liste mit allen kostenlosen Spielen im Mai:

Alienation (PS4)

Tales from the Borderlands (PS4)

Blood Knights (PS3)

Port Royale 3: Pirates and Merchants (PS3)

Laser Disco Defenders (PS Vita)

Type: Rider (PS Vita)

Das denken wir:

Vor allem Action- und Adventure-Fans dĂĽrften sich auf diese Games freuen.