Prey: In diesem Trailer erfahrt ihr mehr Ã¼ber die Waffen und Gadgets im Spiel

Bis zum 5. Mai 2017 mĂĽssen wir uns noch gedulden, dann mĂĽssen wir uns im Spiel Prey auf einer wissenschaftliche Raumstation namens Talos I des Unternehmens TransStar gegen fiese Aliens behaupten.

Und dafĂĽr werden uns zahlreiche Waffen und Gadgets zur VerfĂĽgung stehen. Welche das sind, zeigen Bethesda Softworks und Arkane Studios in einem neuen Trailer.

Hier die offizielle Beschreibung zum Video: “Neben einer Vielzahl an Menschen- und Alien-Kräften kann sich Morgan mit einer ordentlichen Ladung kreativer Kampfwerkzeuge und Gagdets ausrĂĽsten. Von der einfachen Rohrzange mit den schlagkräftigen Argumenten ĂĽber die mächtige Schrotflinte bis hin zu wahrlich exotischen Geräten hat Morgan mehr als genug Auswahl, um am Ende des Tages an sein Ziel zu kommen.”

Und hier der Clip:

Das denken wir:

Mal sehen, ob Prey den Vorgänger toppen kann. Wir sind gespannt.