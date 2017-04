Quake Champions: In diesem Trailer gibt es ungeschÃ¶nte Spielszenen zu sehen

Kürzlich wurde ein neuer Gameplay-Trailer zu Quake Champions veröffentlicht. Das Coole: Es gibt einfach nur ungeschönte Spielszenen zu sehen. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.

Hier die offizielle Meldung dazu:

Quake Champions – Raw Gameplay of Anarki Shredding Blood Covenant featuring ZeRo4

Before stepping into the Arena, we wanted to show you some fast, uninterrupted gameplay of Quake Champions. Check out the brand-new raw footage featuring id Software’s ZeRo4 as Anarki. Learn more about Quake at quake.bethesda.net.

Haven’t signed up for the Quake Champions Closed Beta yet? The test event kicks off on Thursday, April 6, with an initial group of testers. We’ll be adding more players over time, so be sure to sign up now!

