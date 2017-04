Reebok hat ziemlich coole “Alien”-Sneaker vorgestellt

41 SHARES Facebook Twitter Google

“Game over, man, game over!” Reebok hat kĂĽrzlich ziemlich coole “Alien”-Sneaker vorgestellt. Und zwar um den diesjährigen “Alien Day” zu feiern, der in Anlehnung an den Planeten LV-426 entstand, auf dem Ripley und die Crew der Nostromo zum ersten Mal auf Aliens gestoĂźen sind.

Vorgestellt wurden zwei Sneaker. Einmal der schwarze “Queen” Alien Stomper, der von der Alien-Königin inspiriert wurde und dann noch der gelbe “Powerloader” Alien Stomper, der von Ripleys Frachtanzug inspiriert wurde.

Darüber hinaus wurde auch ein kurzer Clip zu den Sneakern veröffentlicht, die im Juli für 325 Dollar erhältlich sein werden.

Das denken wir:

Das perfekte Geschenk fĂĽr “Alien”-Fans.