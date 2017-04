Rocket League: Psyonix kÃ¼ndigt “Fast & Furious 8”-DLC an

61 SHARES Facebook Twitter Google

Fans von Rocket League und “Fast & Furious 8” aufgepasst: Psyonix hat zusammen mit Universal Pictures einen DLC zum kommenden Kinofilm “Fast & Furious 8” (Originaltitel: The Fate of the Furious) angekündigt.

Dieser DLC bringt Dom Torettos Dodge Ice Charger ins Spiel und dieser sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus. Mehr bietet der DLC aber nicht. Erscheinen soll der Zusatzinhalt ab dem 4. April für 1,99 Dollar.

Natürlich wurde mit der Ankündigung auch gleich ein Trailer veröffentlicht. Diesen könnt ihr euch hier ansehen:

Und wer sich den neuesten Trailer zu “Fast & Furious 8” ansehen möchte, der sollte diesem Link hier folgen.

Das denken wir:

Schön, dass Psyonix immer wieder für Ingame-Nachschub sorgt. Auch wenn dieser DLC etwas mager ausfällt.