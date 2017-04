Seht euch den neuesten Fan-Trailer zu “ZurÃ¼ck in die Zukunft 4” an

82 SHARES Facebook Twitter Google

“Sometimes in order to go forward…you must go BACK.”

Aktuell sieht es zwar nicht danach aus, dass “Zurück in die Zukunft 4” in naher Zukunft gedreht wird, das stört aber die Fan-Community nicht, die schon seit über 25 Jahren auf eine Fortsetzung wartet. Die Fans schafft sich eine alternative Zukunft mit selbstgemachten Trailern zu einem möglichen Film.

Kürzlich wurde ein neuer Fan-Trailer veröffentlicht, für den Material von Michael J. Fox als Marty McFly und Christopher Lloyd als Doc Brown geschickt zusammengeschnitten wurde. Mittlerweile wurde der Clip schon über eine Million Mal aufgerufen.

Hier der Trailer:

Das denken wir:

Ein neuer “Zurück in die Zukunft”-Teil wäre ziemlich cool.