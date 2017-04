92 SHARES Facebook Twitter Google

In wenigen Tagen, am 28. April, erscheint Mario Kart 8 Deluxe für die Nintendo Switch. Und damit ihr wisst, was euch in der neuesten Version des Spiels erwartet, hat Nintendo einen neuen Trailer veröffentlicht.

Der Clip trägt den Titel “Souped-Up” (aufgemotzt) und zeigt, welche Neuerungen Nintendo ins Spiel gepackt hat. Unter anderem erwarten euch neue, Charaktere, neue Strecken und ein ĂĽberarbeiteter Schlacht-Modus.

Hier der Trailer:

Das denken wir:

Endlich wieder Mario Kart zocken!