Seht euch hier den Ã¤ltesten Screenshot von The Legend of Zelda an

In Japan wurde k√ľrzlich eine neue Hyrule-Enzyklop√§die ver√∂ffentlicht, die den wahrscheinlich √§ltesten Screenshot des Klassikers The Legend of Zelda enth√§lt.

Dieser zeigt eine Art Dungeon-Auswahlbildschirm aus der Ego-Perspektive. Wie ihr euch sicher denken k√∂nnt, stammt der Screenshot aus einer sehr fr√ľhen Entwicklungsphase des Spiels.

Der Shot zeigt, wie drastische sich der Look des Spiels verändert hat. Veröffentlicht wurde das Bild von der Fanseite zeldapower.com via Twitter.

@Unseen64 Hyrule Encyclopedia, just released in Japan, reveals the only known screenshot of a SUPER old build of the first Legend of Zelda! pic.twitter.com/PXGBxkZnVA

— ZeldaPower.com (@ZeldaPower) 6. April 2017