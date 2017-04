Seht euch hier den verstÃ¶renden Kurzfilm an, der “Cube” inspiriert hat

82 SHARES Facebook Twitter Google

Erinnert ihr euch noch an den Low-Budget-Horrorstreifen “Cube” aus dem Jahre 1997? Ich fand den Film damals ziemlich cool. Die Nachfolger erreichten zwar nicht die Qualität des Klassikers, aber darum soll es jetzt nicht gehen.

Regie fĂĽhrte damals Vincenzo Natali, der sich von einem Kurzfilm aus Deutschland inspirieren lieĂź. Die Rede ist von “Balance”, der 1989 sogar einen Oscar gewann. Er stammt aus der Feder von Wolfgang und Christoph Lauenstein.

In “Balance” dreht sich alles um eine Gruppe Fischer, die auf einer Plattform um einen Koffer kämpfen. Aber am besten seht ihr euch den Kurzfilm einfach an. Es lohnt sich.

Das denken wir:

Ein ziemlich verstörender und ziemlich guter Kurzfilm.