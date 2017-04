“Siren”: Niemand kann dieser tÃ¶dlichen Meerjungfrau widerstehen

53 SHARES Facebook Twitter Google

KĂĽrzlich wurde der erste Trailer zur kommenden Serie “Siren” veröffentlicht, den ich euch nicht vorenthalten möchte.

In dieser Serie dreht sich alles um Ryn – gespielt von „Game Of Thrones“-Darstellerin Eline Powell –, deren Auftauchen in der Küstenstadt Bristol Cove die örtliche Legenden zu bewahrheiten scheint: Diese besagen, dass im angrenzenden Ozean früher Meerjungfrauen lebten.

Anscheinend führten die Menschen damals Krieg gegen die Meeresbewohner und rotteten sie fast völlig aus. Nun scheint es erneut zum Krieg zu kommen und viele Bewohner werden sich entscheiden müssen, auf welcher Seite sie stehen.

Die Serie geht nächstes Jahr auf dem AMC-Spartensender Freeform an den Start.

Hier der Trailer:

Das denken wir:

“Siren” sieht interessant aus. Hoffentlich kommt die Serie auch nach Deutschland.