So baut man eine Coca-Cola-Knarre aus Dosen und Spritzen

Falls euch gerade etwas langweilig ist und ihr ein paar Dosen und Spritzen herumliegen habt (wer nicht?), dann hätte ich etwas für euch.

Im nachfolgenden Video von The Q wird gezeigt, wie man sich eine ziemlich abgefahrene Coca-Cola-Knarre baut.

Ich habe keine Ahnung, wie man auf so eine Idee kommt und warum man sich so eine Dosen-Gun bauen sollte, aber das spielt eigentlich auch keine Rolle. Das Ergebnis ist cool und… absurd. Aber seht am besten selbst:

Das denken wir:

Kann man machen. Muss man aber nicht.