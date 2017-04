So genial sieht es am Set von Alien: Covenant aus

68 SHARES Facebook Twitter Google

Am 18. Mai geht Alien: Covenant an den Start. Und wer vor dem Release einen kurzen Blick hinter die Kulissen des Filmes Blicken möchte, der hat nun Gelegenheit dazu.

Der ehemalige Mythbusters Adam Savage hat sich nämlich am Set von Alien: Covenant umgesehen und das Ganze gefilmt.

Im Clip sieht man, was für ein Aufwand betrieben wird, um jede einzelne Szenen möglichst echt wirken zu lassen. Jeder Zentimeter des Sets wird bearbeitet, texturiert, besprüht und gestrichen, bis der Look perfekt ist.

Beeindruckend ist auch der “Space Jockey”-Stuhl, den man bereits in Alien sehen konnte und auch in Prometheus. Das Teil ist einfach riesig. Ăśbrigens ist auch Ridley Scott kurz zu sehen, der checkt, ob am Set auch alles passt. Hier der Clip:

Das denken wir:

Es ist wirklich beeindruckend zu sehen, welcher Aufwand hinter den Kulissen eines Filmes wie Alien: Covenant betrieben wird. Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass der Film auch gut wird.