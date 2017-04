So hÃ¶rt sich “Killing in the Name” an, wenn man es auf Spielzeuginstrumenten spielt

95 SHARES Facebook Twitter Google

Habt ihr euch schon mal gefragt, wie es sich anhören würde, wenn man den Song “Killing in the Name” von “Rage Against the Machine” auf Spielzeuginstrumenten spielen würde? Vermutlich nicht…

Wie auch immer. Die Antwort bekommt ihr trotzdem. In Form eines ziemlich coolen Videos von “THE WACKIDS“. Die Band hat sich für ihre Performance einfach eine Otamatone, Spider-Man-Drums und eine Mini-E-Gitarre geschnappt und losgelegt.

Das Ergebnis könnt ihr euch hier ansehen. Am besten dreht ihr die Lautsprecher voll auf:

Das denken wir:

Das ist großartig.