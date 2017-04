So reagiert Stephen King auf Clowns, die behaupten, “Es” hÃ¤tte ihren Beruf zerstÃ¶rt

Wusstet ihr, dass Berufsclowns ziemlich angepisst sind, was die Neuauflage von Stephen Kings “Es” betrifft? Der Grund: Ihrer Meinung nach schädige Stephen Kings “Es” ihr Berufsbild.

Das kann der Schriftsteller Stephen King so natĂĽrlich nicht auf sich sitzen lassen. Ăśber Twitter meldete er sich folgendermaĂźen zu Wort:

The clowns are pissed at me. Sorry, most are great. BUT…kids have always been scared of clowns. Don't kill the messengers for the message.

— Stephen King (@StephenKing) 10. April 2017