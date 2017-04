So sehr Ã¤hnelt der Trailer zu “Die letzten Jedi” dem ersten Trailer zu “Das Erwachen der Macht”

Mit Sicherheit habt ihr euch alle schon den ersten Trailer zu “Star Wars: Die letzten Jedi” angesehen. Vielleicht ist euch dabei ja etwas aufgefallen.

Vor allen denen, die sich noch an den ersten Trailer zu “Star Wars: Das Erwachen der Macht” erinnern. Die Trailer zu beiden Filmen ähneln sich nämlich sehr stark, was die Inszenierung betrifft.

Stellt man beide Trailer direkt gegenüber wird das schnell klar. Die meisten Einstellungen ähneln sich und auch die Struktur des Trailers. Hier könnt ihr euch die beiden Trailer im direkten Vergleich ansehen:

Check out what the Last Jedi and the Force Awakens teaser trailers look like compared to one another…. pic.twitter.com/gR5582QHIb

— jessicanne. (@xwithmywoes) 16. April 2017