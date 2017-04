Splatoon 2: Der Release-Termin steht fest

41 SHARES Facebook Twitter Google

Gute Nachricht für alle, die auf den Release von Splatoon 2 für die Nintendo Switch warten: Nintendo hat den Release-Termin des Spiels kürzlich im Rahmen des letzten “Nintendo Direct”-Events verkündet.

So soll der Multiplayer-Shooter am 21. Juli erscheinen. Unter anderem wird es auch einen Koop-Modus namens “Salmon Run” geben, in dem vier Inklinge gegen immer stärker werdende Gegnerwellen antreten müssen.

Darüber hinaus sollen mit Inkling Girl, Inkling Boy, Inkling Squid auch neue amiibos veröffentlicht werden. Die neuen Spielszenen aus der aktuellen “Nintendo Direct”-Ausgabe könnt ihr euch hier ansehen:

Das denken wir:

Endlich gibt es mal wieder Games-Nachschub für die Switch.