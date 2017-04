Star Wars: Battlefront 2 â€“ Erscheint im November

54 SHARES Facebook Twitter Google

Im Rahmen der Star Wars Celebration in Orlando hat EA Star Wars Battlefront 2 offiziell vorgestellt und verkĂĽndet, dass das Spiel am 17. November 2017 fĂĽr PC, PS4 und Xbox One erscheinen wird.

Abgesehen davon wurde auch der erste offizielle Trailer präsentiert, der zwar keine Spielszenen, dafür In-Engine-Sequenzen zeigt.

Den Trailer könnt ihr euch hier ansehen:

Ăśbrigens: Mitglieder von EA Access und Origin Access dĂĽrfen schon ab dem 9. November zocken und Vorbesteller der Elite Trooper Deluxe Edition ab dem 14. November.

Das denken wir:

Der erste Trailer macht auf jeden Fall Laune.