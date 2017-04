72 SHARES Facebook Twitter Google

Wenn ihr gerade auf der Suche nach einem Geschenk seid, dann hätte ich da etwas für euch: einen Super Mario Fragezeichen-Block.

ThinkGeek bietet gerade so eine Block an, der leider keine Münzen ausspuckt, sondern in den ihr Münzen hineinwerfen könnt.

Natürlich ist beim Einwerfen einer Münze auch der typische Mario-Münz-Sound zu hören. Das Ganze kostet nur 16 Dollar und kann über diesen Link hier bestellt werden.

Das denken wir:

Das perfekte Geschenk für jeden Fan von Super Mario.