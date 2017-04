Tekken 7: Dieser Konter hat gesessen

41 SHARES Facebook Twitter Google

Am coolsten sind Beat’em-Up-Matches, wenn es so richtig knapp wird. So knapp wie im nachfolgenden Video.

Hier seht ihr den Spieler Phoenixjolt, der in der virtuellen Haut von Lucky Chloe und mit einem Minimum an Gesundheit, das Match gerade noch dreht. Sajad27 legte als Law Phoenixjolt auf die Bretter, um dann zum finalen Schlag auszuholen.

Phoenixjolt startete aber einen Super-Move – der im Spiel “Rage Art” genannt wird – rutschte unter Sajad27 und erledigte ihn. Das Ganze wird in Zeitlupe gezeigt und sieht ziemlich cool aus.

Da denken wir:

Das war verdammt knapp.