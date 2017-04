The Last of Us 2: Ashley Johnson und Troy Baker drehen wieder

82 SHARES Facebook Twitter Google

The Last of Us ist unbestritten eines der besten Action-Games der letzten Jahre. Aktuell arbeitet Naughty Dog mit Hochdruck an der Fertigstellung des zweiten Teils. Das zeigt unter anderem ein neuer Tweet von Ashley Johnson, die im Spiel die Rolle von Ellie √ľbernimmt.

Sie postete k√ľrzlich ein Bild von ihr zusammen mit Troy Baker, der im Spiel Joel verk√∂rpert.

Sie schreibt: “Back in LA, shooting some video game. I think it has zombies in it.”

Back in LA, shooting some video game. I think it has zombies in it. pic.twitter.com/bGC8MvfSB8 — Ashley Johnson (@TheVulcanSalute) 14. April 2017

The Last of Us 2 erscheint exklusiv f√ľr die PS4. Naughty Dog hat aber bisher noch keinen Release-Termin genannt. Sobald sich das √§ndert, erfahrt irh das wie immer bei uns.

Das denken wir:

Wir können es kaum erwarten.