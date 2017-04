The Surge: Seht euch hier an, wie die KÃ¤mpfe im Spiel funktionieren

82 SHARES Facebook Twitter Google

Am 16. Mai erscheint der Actiontitel The Surge für PC, PS4 und Xbox One. Dann dürfen wir – ausgerüstet mit einem Exoskelett – einen mysteriösen Industriekomplex erkunden und uns zahlreichen Gegnern stellen.

Dabei geht es ganz schön blutig zur Sache. Das sieht man auch im neuesten Gameplay-Trailer, in dem viele neue Kampfszenen zu sehen sind. Und das Kampfsystem in The Surge ist ziemlich komplex.

Es gibt viele verschiedene Angriffsarten, das Timing ist wichtig, um Gegnern erfolgreich ausweichen zu können und es gibt zahlreiche Upgrades für das Exoskelett, die man den Gegnern abluchsen kann.

Hier der neue Trailer:

Das denken wir:

Das Kampfsystem in The Surge scheint für Abwechslung zu sorgen und die Grafik sieht auch ziemlich cool aus. Hier könnte uns ein richtig gutes Actionspiel erwarten.