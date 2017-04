Wenn große Spiele in großartige Modelle verwandelt werden

16bitModels ist eine Ausstellung, in der Künstler klassische Videospiele in geniale Dioramen verwandeln.

Diese Ausstellung öffnete im vergangenen Jahr zum ersten Mal ihre Pforten. Letzte Woche wurde 16bitModels nun zum zweiten Mal abgehalten und zwar in einem Laden namens Kotobukiyas Akihabara.

Hier könnt ihr euch einige der ausgestellten Modelle von Mega Man, Mario, Donkey Kong, Castlevania und Co. ansehen.

Hi @First4Figures By chance, if you're lacking of inspiration… #JustNeedIt #16bitModels pic.twitter.com/u1NdOLBans

— Ninty Memories (@NintendoMemo) 15. April 2017