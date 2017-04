Xbox One Project Scorpio: Das kann die neue Microsoft-Konsole

61 SHARES Facebook Twitter Google

Digital Foundry hat wie versprochen ennthĂĽllt, was die kommende Microsoft-Konsole Xbox One Project Scorpio unter der Haube hat. Kurz gesagt: Das Teil ist ziemlich leistungsstark.

Der Prozessor der Konsole ist rund 30 Prozent schneller als der Prozesser der Xbox One – die GPU ist 4,6 Mal schneller. Und für den Konsolen-Schwanzvergleich: Ja, die Xbox One ist auch ein Stück leistungsstärker als die PS4 Pro. Alles andere wäre aber auch eine Enttäuschung.

Hier die Xbox One Project Scorpio im Vergleich mit der Xbox One und der PS4 Pro:



Und hier das Ganze nochmal in Videoform:

Das denken wir:

Die Leistungsdaten sind ziemlich vielversprechend. Letzten Endes entscheidet jedoch das Spieleangebot ĂĽber den Erfolg einer Konsole. Man darf gespannt sein, was uns in dieser Hinsicht in den kommenden Monaten erwartet.