Zelda: Breath of the Wild ist nun komplett Ã¼ber den Emulator CEMU auf dem PC spielbar

109 SHARES Facebook Twitter Google

Vor ein paar Tagen berichteten wir ├╝ber den Wii-U-Emulator CEMU, mit dem man Zelda: Breath of the Wild auf dem PC spielen kann. Bisher konnte man jedoch noch nicht das komplette Spiel zocken. Das soll nun mit der neuesten Version 1.7.4. funktionieren.

Diese Version steht f├╝r Backer bereits zum Download bereit. Alle anderen k├Ânnen sich den Emulator voraussichlich n├Ąchste Woche downloaden. Das hei├čt nat├╝rlich nicht, dass Zelda: Breath of the Wild nun perfekt emuliert werden kann. Es fehlen nach wie vor einige Effekte und es gibt hier und da noch ein paar Bugs.

Bis Zelda: Breath of the Wild komplett fehlerfrei auf dem PC l├Ąuft, werden also mit Sicherheit noch ein paar Monate vergehen.

Im nachfolgenden Video seht ihr, wie Zelda: Breath of the Wild mit CEMU 1.7.4. l├Ąuft.

Das denken wir:

Wir spielen Zelda: Breath of the Wild trotzdem lieber auf der Switch.