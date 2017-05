Alles, was du Ã¼ber Injustice 2 wissen solltest

62 SHARES Facebook Twitter Google

In wenigen Tagen (genauer gesagt ab dem 18. Mai) steht Injustice 2 für PS4 und Xbox One in den Händlerregalen. Dann dürfen wir mit Batman, Joker, Flash und Co. endlich wieder die Fäuste fliegen lassen.

Und damit ihr wisst, was euch alles im Spiel erwartet, hat Warner Bros. nun ein neuen Trailer veröffentlicht. In diesem Clip bekommt ihr unter anderem den Story-Modus zu sehen, in dem eure Entscheidungen eine wichtige Rolle spielen. Darüber hinaus wird auch gezeigt, wie man in Injustice 2 die Fighter nach eigenen Vorlieben anpassen kann und was euch in den täglichen und wöchentlichen Challenges erwartet.

Und wenn euch das alles nicht interessiert, dann dürft ihr euch wenigstens über neue Spielszenen freuen.

Das denken wir:

Die Charaktervielfalt und die vielen unterschiedlichen Gameplay-Elemente könnten für die nötige Langzeitmotivation sorgen. Wir sind gespannt.