Arizona Sunshine: PlayStation VR-Version kommt im Juni!

Nachdem Arizona Sunshine letztes Jahr f├╝r PlayStation VR angek├╝ndigt wurde, k├Ânnen wir uns endlich ├╝ber einen Release freuen! Ab Juni d├╝rft ihr euch durch das post-apokalyptische Arizona ballern.

Entwickelt wird Arizona Sunshine von Vertigo Games und Jaywalker Interactive. Zus├Ątzlich zur Steuerung per Move-Controller wird das Spiel den VR-Ziel-Controller unterst├╝tzen. Um die Spielwelt zu erkunden k├Ânnt ihr euch frei bewegen oder teleportieren. Unter anderem m├╝sst ihr euch in Canyons, W├╝sten-Landschaften oder in dunklen Minen gegen die Untoten zur Wehr setzen. Daf├╝r k├Ânnt ihr zwischen 25 verschiedenen Waffen w├Ąhlen.

Da Arizona Sunshine extra f├╝r VR-Hardware entwickelt wurde, k├Ânnen wir uns ├╝ber ein realistisches Waffen-Handling freuen. Munition und Verbrauchsgegenst├Ąnde lassen sich in der gesamten Spielwelt und auch von get├Âteten Gegnern sammeln. Allerdings solltet ihr euch eure Ressourcen gut einteilen – man wei├č nie wann es Nachschub gibt.

Neben einer Singleplayer-Kampagne wird es auch eine Koop-Kampagne geben. Zus├Ątzlich beinhaltet das Spiel einen Horde-Modus f├╝r bis zu vier Spieler. In diesem Horde-Modus m├╝sst ihr euch, wie der Name schon sagt, gegen unendliche Zombie-Wellen behaupten.

Das denken wir:

Ich freue mich auf Arizona Sunshine! Echt cool, dass der VR-Ziel-Controller unterst├╝tzt wird!