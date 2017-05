Arms: Beginne dein Training â€“ jetzt!

51 SHARES Facebook Twitter Google

Kürzlich berichteten wir darüber, dass Nintendo eine Demo-Phase zu Arms angekündigt hat. Heute geht es nun los. Also wenn ihr das Kampfspiel für die Switch noch vor dem offiziellen Release am 16. Juni spielen wollt, dann holt euch am besten gleich die Demo aus dem eShop.

Wann kann gekämpft werden?

Die erste Runde findet am Wochenende vom 27. und 28. Mai statt, gefolgt von einem weiteren Termin am 3. und 4. Juni. Die Kämpfe finden zu folgenden Zeiten statt:

Wir sehen uns im Ring!

Das denken wir:

Kostenlos zocken? Aber sehr gerne!