Arms: Seht euch hier den “Answer the Call to Arms”-Werbespot an

Ab dem 16. Juni 2017 steht das Beat ’em up Arms fĂĽr die Nintendo Switch in den Händlerregalen. Aus diesem Grund kurbelt Nintendo gerade heftig an der Werbetrommel. KĂĽrzlich ist nun auch ein neuer Werbespot zum Spiel im Netz gelandet, den ich euch nicht vorenthalten möchte.

In diesem Spot, mit dem Titel “Answer the Call to Arms”, sehen wir ein paar Freunde, die zusammen die Fäuste fliegen lassen. Viel mehr passiert leider nicht. Aber wenigstens gibt es ein paar neue Spielszenen zu sehen.

Here you go:

Sobald es weitere Infos zu Arms gibt, erfahrt ihr das natĂĽrlich umgehend bei uns.

Das denken wir:

Wer auf der Suche nach einem unterhaltsamen Multiplayer-Titel fĂĽr die Nintendo Switch ist, der sollte Arms auf jeden Fall eine Chance geben.