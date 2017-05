Blade Runner 2049: Seht euch hier den kompletten Trailer an

68 SHARES Facebook Twitter Google

Kürzlich berichteten wir über den Trailer-Teaser zu Blade Runner 2049. Diesen findet ihr über diesen Link. Nun wurde der komplette Trailer zum Nachfolger des Klassikers von Ridley Scott veröffentlicht.

Ich möchte gar nicht viele Worte verlieren. Es gibt einige neue Szenen aus dem Film zu sehen. Jared Leto gibt sich als Bösewicht die Ehre und der neue Blade Runner K (Ryan Gosling) trifft auf den alten Rick Deckard (Harrison Ford).

Das alles sieht ziemlich cool aus und erinnert sehr an den Klassiker. Und das ist auch gut so. Blade Runner 2049 startet am 6. Oktober 2017 in die Kinos.

Das denken wir:

Das sieht doch alles sehr vielversprechend aus.