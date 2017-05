Blade Runner 2049: Seht euch hier den neuen Trailer-Teaser an

80 SHARES Facebook Twitter Google

Ja, ich meine den Trailer-Teaser zu Blade Runner 2049. Nicht den Teaser-Trailer. Hier handelt es sich um einen Teaser für den Trailer, der am kommenden Montag veröffentlicht wird.

Im neuen Teaser bekommen wir ein paar tolle Bilder zu sehen und auch Ryan Gosling, der in einem BĂĽro hinter der Schauspielerin Robin Wright (ihre Rolle ist noch nicht bekannt) steht. Sie sagt: “There is an order to things. That’s what we do here. We keep order.”

Es scheint, als wäre sie sein Boss und es hört sich an, als würde sie ihm den Sinn eines Blade Runners erklären. Wie auch immer. Der Trailer-Teaser macht Lust auf mehr und ich freue mich schon auf den ganzen Trailer.

Hier der neue Clip:

Das denken wir:

Die bisher gezeigten Szenen aus Blade Runner 2049 machen Lust auf mehr. Ob der Film an den Klassiker herankommt, lässt sich aber jetzt noch nicht sagen.