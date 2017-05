Bloodborne 2: Entwickler ist sich sicher, dass es eine E3-AnkÃ¼ndigung geben wird

82 SHARES Facebook Twitter Google

Kommt es oder kommt es nicht? Bereits seit l├Ąngerer Zeit warten Fans auf eine Ank├╝ndigung zu Bloodborne 2. Zwar hat From Software die Entwicklung von Bloodborne 2 schon h├Ąufiger dementiert, doch wie wir wissen, hei├čt das heutzutage nicht mehr viel. Nun hat sich kurz vor der anstehenden E3 Thomas Mahler zu Wort gemeldet, CEO von den Moon Studios.

Er schrieb in einem Beitrag in der NeoGAF, dass er sich zu 99% sicher ist, dass es auf der E3 eine Bloodborne 2 Ank├╝ndigung geben wird. Nat├╝rlich bedeutet das noch lange nicht, dass es auch wirklich so eintreffen wird, aber der Gedanke wird langsam immer lauter. W├╝rdet ihr euch denn ├╝ber eine Ank├╝ndigung freuen?

Das denken wir:

Das w├╝rde auf jeden Fall f├╝r Jubelst├╝rme sorgen. Lassen wir uns ├╝berraschen.