Call of Duty: World War II â€“ “Das ist das beste Spiel, das wir je gemacht haben”

Das Zitat in der Ăśberschrift dieser News habe ich mir aus dem nachfolgenden Clip geschnappt. Es stammt von Glen Schofield, MitbegrĂĽnder von Sledgehammer Games. Im Video bekommen wir zu sehen, wie Sledgehammer Games an Call of Duty: World War II arbeitet.

Und das sieht alles sehr vielversprechend aus. Klar loben die Entickler das Spiel schon jetzt über alle Maßen. Ich meine, hier handelt es sich einfach ausgedrückt um einen Werbeclip für das Spiel. Aber das macht nichts. Denn ich denke, dass sich die Entwickler für Call of Duty: World War II wirklich ins Zeug legen und keine Kosten und Mühen scheuen, um das Spiel so unterhaltsam und authentisch wie möglich zu machen.

Und wenn ein Studiochef etwas sagt, wie “Das ist das beste Spiel, das wir je gemacht haben”, dann will das etwas heiĂźen und ich hoffe, dass die hohen Erwartungen, die mit dieser Aussage einhergehen, auch erfĂĽllt werden.

Wir werden sehen. Hier der sehr sehenswerte Clip:

Das denken wir:

Ok. Die Erwartungen sind jetzt ziemlich hoch. Bitte enttäuscht uns nicht.