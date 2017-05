Cars 3 ist wie Rocky 3 â€“ nur ohne Boxen und mit Autos

88 SHARES Facebook Twitter Google

Kürzlich wurde ein neuer Trailer zum Animationsfilm Cars von Disney und Pixar veröffentlicht. Und dieser kommt ziemlich episch daher.

Eigentlich erinnert das Ganze an Rocky 3. In Cars 3 erwartet Rocky ähhh… Lightning McQueen mit Clubber Lang…, ich meine, Jackson Storm der moderneste, schnellste Gegner, gegen den er jemals auf der Rennstrecke antreten musste.

McQueen wird zwar nie schneller als Jackson Storm sein, aber womöglich kann er schlauner sein, um der neuen High-Speed-Karre den Rang abzufahren. Und zum Glück hat Lightning McQueen ein paar Freunde, die ihm dabei helfen, über sich selbst hinauszuwachsen.

Hier der Trailer:

Cars 3 läuft am 16. Juni in den Kinos an.

Das denken wir:

Der Trailer macht Laune. Hier erwartet uns witziges Popcornkino.