Chinesisches Gesetz legt die Lootbox-Dropchancen bei Overwatch offen

Wie wir alle unlängst wissen, gibt es in China straffe Regelungen bezüglich Glücksspiel und Spielsucht. Inzwischen ist in China ein Gesetz in Kraft getreten, dass Spielehersteller zur vollständigen Transparenz ihrer Produkte zwingt. In diesem Rahmen offenbarter Blizzard Entertainment die Dropchancen ihrer Lootboxen.

Anbei die statistischen Dropchancen in Overwatch:

– Jede Lootbox enthält mindestens einen Gegenstand seltener Qualität (blau) – in 100% der Fälle.

– Alle 5,5 Lootboxen gibt es einen Gegenstand epischer Qualität (lila) – in 18,2% aller Fälle.

– Alle 13,5 Lootboxen gibt es einen Gegenstand legendärer Qualität (orange) – in 7,4% aller Fälle.

Dazu spielen natürlich noch weitere Faktoren eine Rolle, wie zum Beispiel die Chance nach einem epischen Gegenstand auch einen legendären zu erhalten etc. Aber zumindest geben diese Zahlen einen groben Einblick in die Chancen.

Das denken wir:

Die Zahlen decken sich mit meiner Overwatch-Spielerfahrung. Also in der Tat könnten es bei uns die gleichen Zahlen sein. Allerdings verhilft einem das Wissen darüber auch nicht zu mehr legendären Outfits.