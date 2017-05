Da hat jemand einen Batmobil-Rover fÃ¼r den Mars gebaut

Sollte Batman jemals auf dem Mars gegen den Joker kämpfen müssen, dann hätten die Autobauer von Parker Brothers Concepts schon das passende Gefährt für ihn.

Und zwar einen ziemlich abgefahrenen Mars-Rover, der kürzlich im Rahmen des Events “Summer Of Mars” vorgestellt wurde. Mit diesem Event möchte die NASA Menschen für zukünftige Mars-Missionen begeistern.

Und das klappt natürlich mit einem Mars-Vehikel, das aussieht, wie das Batmobil. Hier könnt ihr den Rover begutachten:

Und hier noch ein Bild:

More details about new Mars Rover Concept Vehicle created by #KennedySpaceCenter Visitor Complex coming soon! #SummerOfMars #JointheJourney pic.twitter.com/wQ2V928S4F

— KSC Visitor Complex (@ExploreSpaceKSC) 12. Mai 2017