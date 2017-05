Da hat jemand einen ziemlich coolen “Star Wars”-Skateboard-Helm gebastelt

61 SHARES Facebook Twitter Google

Dieser Post ist fĂĽr “Star Wars”-Fans. Und fĂĽr Skater. Und fĂĽr “Star Wars”-Fans die skaten. Alle anderen können in die nächste News springen.

Erst kĂĽrzlich berichteten wir ĂĽber den YouTuber “The Beardless Man“, der fĂĽr seine Kids ein “Star Wars”-Kino gebaut hat. Nun hat er ein neues Video am Start, in dem er zeigt, wie er einen ziemlich coolen “Star Wars”-Skateboard-Helm bastelt.

Inspirieren lieĂź er sich vom Droiden K-2SO, der in “Rogue One: A Star Wars Story” zu sehen war. Und das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen:

Das denken wir:

Wie cool ist das denn? Das Teil macht sich auch im Regal ziemlich gut.